Brasil registra em 2023 o menor número de assassinatos em 11 anos; RJ vai na contramão

O Brasil registrou, em 2023, o menor número de assassinatos em 11 anos. Mas, o estado do Rio de Janeiro vai na contramão da média nacional: teve alta na taxa de homicídios. Os dados são do Atlas da Violência, divulgado nesta segunda-feira (12). Os números têm como base as informações de mortes violentas registradas pelo ministério da saúde e foram analisados pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.



