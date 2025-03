Brasil registra mais de 300 casos de coqueluche em 2025

311 casos de coqueluche foram confirmados este ano no país. A doença é mais comum em crianças e a principal maneira de prevenção é a vacina. A doença ataca as vias respiratórias, especialmente a traqueia e os brônquios. Os sintomas iniciais podem ser confundidos com um resfriado. No Brasil, foram registradas 28 mortes por coqueluche, no ano passado, e mais de sete mil casos.





