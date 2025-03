Brasil vive clima de Copa do Mundo com torcida para ‘Ainda Estou Aqui’ e Fernanda Torres no Oscar

O país vive um clima de Copa do Mundo com a torcida pelo Brasil na cerimônia do Oscar, que acontece na noite deste domingo (2) em Los Angeles, nos Estados Unidos. A produção "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, concorre nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres. O filme brasileiro já recebeu 38 prêmios, e Fernanda Torres é a estrela do momento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!