Brasileiras presas injustamente na Alemanha em 2023 têm visto americano cancelado

Depois de terem as etiquetas das malas trocadas e coladas em bagagens com drogas, as duas brasileiras que chegaram a ser presas na Alemanha em 2023 enfrentaram um novo problema no Aeroporto Internacional de São Paulo. Nesta semana, no embarque para os Estados Unidos, elas descobriram que o visto foi cancelado depois da prisão injusta. Kátyna e Jeanne tiveram um prejuízo de R$ 35 mil com a viagem cancelada. Até hoje, as duas lidam com o trauma da prisão na Alemanha por 38 dias, até serem inocentadas da acusação de tráfico internacional de drogas.