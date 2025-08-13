Logo R7.com
Calor extremo: shoppings em Dubai estão abrindo mais cedo para a prática de atividades físicas

O objetivo é oferecer espaços com ar condicionado para que as pessoas evitem as altíssimas temperaturas

JR na TV|Do R7

Nove shoppings em Dubai estão abrindo mais cedo para o pessoal praticar atividade física. O objetivo é oferecer espaços com ar condicionado para que as pessoas evitem as altíssimas temperaturas do mês de agosto que podem chegar aos 50 graus. Nos finais de semana os shoppings organizam corridas de até 10 quilômetros. A iniciativa vai até o fim deste mês.

