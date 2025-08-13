Calor extremo: shoppings em Dubai estão abrindo mais cedo para a prática de atividades físicas

Nove shoppings em Dubai estão abrindo mais cedo para o pessoal praticar atividade física. O objetivo é oferecer espaços com ar condicionado para que as pessoas evitem as altíssimas temperaturas do mês de agosto que podem chegar aos 50 graus. Nos finais de semana os shoppings organizam corridas de até 10 quilômetros. A iniciativa vai até o fim deste mês.



