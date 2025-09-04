Caminhões movidos a diesel são obrigados por lei a rodar com produto que diminui a poluição do ar

Caminhões a diesel são obrigados por lei a rodar com um produto que diminui a poluição do ar - o chamado "Arla 32". Motoristas que não usam o reagente podem responder por crime ambiental. Nas ações, a Polícia Rodoviária Federal identifica caminhões sem "Arla 32" ou com a substância adulterada.

“Arla 32” é um produto obrigatório para veículos à diesel fabricados a partir de 2012 e é usado para diminuir a poluição da queima do combustível. O reagente é composto por ureia de alta pureza (32,5%) e água desmineralizada (67,5%). Quando aquecido, vira amônia. No catalisador do veículo, acontece uma reação química entre a amônia e os gases da combustão do diesel, que são transformados em água e nitrogênio, inofensivos ao meio ambiente. Quando há adulteração, a reação química produz gases mais poluentes.