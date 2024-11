Cantor Agnaldo Rayol morre aos 86 anos após sofrer queda em casa

O cantor Agnaldo Rayol morreu, nesta segunda (4), aos 86 anos após sofrer uma queda em casa. Agnaldo vinha enfrentando problemas de saúde. Tinha dificuldade de andar desde que quebrou uma perna em 2022. Nascido em maio de 1938, no Rio de Janeiro, o cantor se apresentou pela primeira vez ainda criança. Ele também fez sucesso no cinema e na TV em mais de 70 anos de carreira. O canto, no estilo das óperas, se tornou uma marca. O corpo de Agnaldo será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta terça (5).