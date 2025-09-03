Carlo Ancelotti fala sobre a ausência de Neymar nos últimos jogos das Eliminatórias

Lá se vão 100 dias à frente da Seleção Brasileira, e Carlo Ancelotti já sentiu a pressão do cargo. Para não deixar dúvidas, fez questão de explicar a não convocação de Neymar. "É uma decisão técnica baseada em muitas coisas no que o jogador está fazendo, tem feito, e também o problema que ele teve. Quando eu falo de critério físico, é o que toda a comissão considera muito importante", disse o italiano.

Com a vaga no Mundial garantida, Ancelotti pode fazer testes. “A verdade é que a Seleção tem muita concorrência. Pensamos que a equipe do Brasil tem 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo", completa.

O desafio é transformar o talento dos jogadores brasileiros em um time competitivo para a Copa do Mundo. Ancelotti entende que a Seleção foi muito bem contra o Paraguai. E a ideia é manter o jogo ofensivo, com quatro atacantes no time titular. Nesta quinta-feira (4) será o primeiro jogo de Ancelotti no Maracanã.

