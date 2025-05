Carlo Ancelotti recebe a visita do presidente do Vasco nesta sexta (30)

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, trabalhou na sede da CBF na Barra da Tijuca, no RJ, nesta sexta (30) e recebeu a visita do presidente do Vasco. Ele ganhou de Pedrinho uma camisa personalizada. O comandante vascaíno será o chefe da delegação brasileira nos primeiros compromissos da seleção sob o comando de Ancelotti.



