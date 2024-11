Caso Gritzbach: uma semana depois da execução, ainda não há suspeitos presos

Mais de uma semana depois da execução do empresário Vinicius Gritzbach no Aeroporto Internacional de São Paulo, nenhum suspeito foi preso. Oito policiais militares e cinco civis foram afastados. Imagens obtidas pelo jornalismo da RECORD e os depoimentos do segurança e da namorada da vítima são considerados fundamentais para entender a dinâmica no crime, mas apresentam contradições. Outro foco é a delação de Vinicius, que revelou, entre outros, o esquema milionário de lavagem de dinheiro para o PCC. Ele também é apontado como mandante do assassinato de dois traficantes em 2021.