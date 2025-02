Chefe responsável pelas forças de defesa de Israel pede para deixar o cargo

O chefe responsável pelas Forças de Defesa de Israel renunciou ao cargo nesta terça (21). Em uma carta, Herzi Halevi reconheceu a responsabilidade no que chamou de falha no dia do ataque do Hamas. Depois, em vídeo, explicou que durante 40 anos teve como missão proteger o país, mas que falhou em 7 de outubro de 2023, quando o grupo invadiu o território. Ele deixa o posto no começo de março. Hoje, foi confirmado que as próximas quatro reféns a serem libertadas no sábado (25) também são mulheres.