Chuva de granizo forma camada de 50 centímetros em Itati, no RS

Uma chuva de granizo transformou a paisagem e causou estragos em Itati, no Rio Grande do Sul. Caiu tanto gelo, que mais parecia neve. A camada chegou a uma altura de 50 centímetros. Pela manhã, o trecho foi liberado, mas ainda há acúmulo de gelo ao lado da pista. E isso é apenas uma parte do que atingiu a região. Na comunidade de Aratinga, o cenário é de destruição. Mais de 50 imóveis tiveram os telhados danificados. Estragos também foram registrados em Santa Catarina. Os municípios de Fraiburgo, Ibiam e Videira, no oeste do estado, foram atingidos pelo temporal de granizo. Mais de 700 casas foram afetadas.



