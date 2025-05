Chuvas deixam mais de 40 cidades baianas em alerta; volume ultrapassa 30% do previsto para maio

Mais de 40 cidades da Bahia estão em alerta por causa das chuvas que atingem o estado. Salvador foi a cidade do país com maior índice acumulado nos últimos quatro dias. Em Candeias, na região metropolitana de Salvador, um barranco deslizou e atingiu três casas. Outros seis imóveis vizinhos foram interditados. Ninguém ficou ferido. Em Salvador, a Defesa Civil segue em alerta laranja por causa do solo encharcado. Um risco para cerca de 1,2 milhão pessoas, que vivem nas áreas de encosta



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!