Cinco padres e professor são acusados de abusar de alunos de colégio na França

Cinco padres e um professor são acusados de abusar sexualmente de alunos de um colégio católico na França. Os crimes teriam acontecido ao longo de quase quatro décadas. Pelo menos dez ex-alunos denunciaram agressões sexuais entre 1958 e 1995. Alguns dos padres denunciados já morreram. Os casos vieram a público depois dos depoimentos de vítimas e familiares, durante a investigação de uma comissão independente sobre o abuso sexual na igreja, em 2021. O relatório revelou mais de 200 mil vítimas de crimes sexuais, em todo país. A igreja católica francesa admitiu os abusos e afirmou que vai cooperar com a Justiça.



