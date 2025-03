COI será presidido por uma mulher pela primeira vez em 131 anos

O Comitê Olímpico Internacional elegeu, nesta quinta (20), a primeira mulher para presidência da entidade em 131 anos. A ex-nadadora Kirsty Coventry, do Zimbábue, também se tornou a primeira africana a presidir o COI A bicampeã olímpica ficará oito anos no cargo. Coventry recebeu exatamente os 49 votos necessários para a vitória em primeiro turno. Ela disse que espera inspirar as pessoas e que entende a responsabilidade de ser um exemplo a ser seguido.



