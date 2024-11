Comissão de Educação da Câmara aprova projeto de lei que proíbe uso de celulares nas escolas

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de celulares e equipamentos eletrônicos nas escolas. A medida vale para escolas públicas e particulares, inclusive no recreio. A proibição do uso do celular nas escolas é defendida pela Organização Mundial da Saúde e pela Unesco. Países como Bélgica, Espanha e Reino Unido já baniram o celular das salas de aula, embasados em estudos que relacionam baixo desempenho acadêmico com o uso excessivo das novas tecnologias.