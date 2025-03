Confira a previsão do tempo desta sexta (21)

O outono chegou com força no sul do Brasil, marcando a transição para o tempo mais seco e frio, enquanto outras regiões ainda enfrentam chuvas e temperaturas mais altas. Em São Joaquim, Santa Catarina, a geada se repetiu pelo segundo dia consecutivo, com temperaturas chegando a 2,2°C, o menor registro do país. No Sudeste, o fim de semana promete tardes mais quentes, mas o ar seco e o frio ainda predominam no Sul. Enquanto isso, estados como Maranhão, Piauí e Amazonas continuam com chuvas intensas, e o Nordeste vê o aumento das precipitações na costa leste. O outono também traz alertas para a baixa umidade do ar em várias regiões, especialmente no Centro-Oeste e Sudeste.



