Confira a previsão do tempo para esta terça (18)

Os últimos dias do verão serão abafados e com chance de chuva. até a quinta-feira (20), haverá pancadas típicas da estação e temperaturas mais amenas em áreas do Sul e do Sudeste do Brasil. A capital paulista entra mais uma vez na rota dos temporais. Nesta segunda-feira (17), a maior quantidade de água caiu sobre os estados do Nordeste. Nesta terça (18), uma nova frente fria avança pelo sul do país e forma nuvens carregadas entre Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. No sudeste, a umidade forma as pancadas no fim da tarde. Entre o norte e o nordeste, chove forte a qualquer hora, com destaque para as capitais São Luís, Fortaleza e Natal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!