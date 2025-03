Confira como fica o tempo nesta quarta (12)

O Instituto Nacional de Meteorologia colocou mais de 3 mil municípios em perigo para temporais. Os maiores volumes de água estão previstos para Florianópolis, onde chove forte a qualquer hora e é alto o risco de alagamentos, deslizamentos e queda de granizo. São paulo terá mais um dia quente e abafado, com chance de chuva à tarde em pontos isolados. Belém segue com chuva o dia todo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!