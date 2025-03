Conselho de Medicina entra na Justiça para impedir que farmacêuticos prescrevam remédios

O Conselho Federal de Medicina entrou na Justiça para contestar uma resolução do Conselho Federal de Farmácia que autoriza farmacêuticos a prescreverem medicamentos, incluindo os de venda sob prescrição. A medida amplia as atribuições dos farmacêuticos, mas o CFM alega que a decisão coloca em risco a segurança dos pacientes e é antiética. Para prescrever remédios, os farmacêuticos precisarão de registro de especialista em Farmácia Clínica, obtido por meio de cursos e pós-graduação. Enquanto isso, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP) critica o possível conflito de interesses, já que farmacêuticos poderiam prescrever medicamentos que eles mesmos vendem.



