Corpo de advogado que teve carro esmagado por caminhão é enterrado no interior de São Paulo

Foi enterrado, nesta sexta-feira (22), o corpo do advogado que teve o carro esmagado por um caminhão em uma rodovia em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O motorista da carreta - que causou o acidente - foi filmado dormindo ao volante. Glaucio Rogério Gonçalves morreu quando voltava do trabalho para casa. O carro dele foi atingido na traseira por um caminhão. E acabou prensado contra outra carreta que estava na frente. O motorista - responsável pelo acidente - disse à polícia que teria ocorrido uma falha no freio do caminhão. Mas imagens das câmeras internas do veículo mostram que o motorista cochilou. O caso foi registrado como homicídio culposo, sem intenção de matar. O motorista da carreta foi afastado do trabalho até o fim das investigações.



