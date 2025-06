Corpo do fotógrafo Edson Vandeira é resgatado da montanha onde ele desapareceu, no Peru

O corpo do fotógrafo brasileiro Edson Vandeira foi resgatado da montanha onde desapareceu, no Peru. A equipe de resgate precisou subir mais de cinco mil metros de altitude. Um helicóptero foi utilizado na operação. Parentes de Edson, e dos dois escaladores peruanos que estavam junto do brasileiro, aguardavam a chegada dos corpos. Os três desapareceram no início do mês, durante a tentativa de escalar uma montanha na Cordilheira dos Andes.



