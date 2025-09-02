Corpos de dois reféns resgatados durante operação na Faixa de Gaza são enterrados em Israel

Foram enterrados hoje em Israel, os corpos de dois reféns resgatados durante uma operação militar na Faixa de Gaza. Ilan Weiss e Idan Shtivi morreram na manhã dos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023. Mas somente nesta segunda-feira (1º/09), os familiares puderam enterrar os corpos. Os dois israelenses ficaram em poder dos terroristas do Hamas durante quase dois anos. Agora, 48 sequestrados seguem na Faixa de Gaza. O governo de Israel acredita que pelo menos 20 estão vivos.

O primeiro-ministro de Israel participou de uma reunião de mais de seis horas com o gabinete de segurança. As autoridades descartaram aceitar um acordo que libertaria apenas parte dos reféns. Benjamin Netanyahu reforçou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoia essa decisão e também a ofensiva militar na cidade de Gaza.

A partir desta terça-feira (2), as forças de defesa de israel começam o recrutamento de 60 mil militares, que vão participar de operações na Faixa de Gaza.

Na capital do Iêmen, milhares de pessoas foram ao funeral de autoridades Houthis, mortas em um ataque israelense na última quinta-feira (28). O grupo, que é financiado pelo Irã, prometeu novos ataques contra Israel.

