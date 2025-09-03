Crime da 113 Sul: sexta turma do STJ anula condenação da arquiteta Adriana Villela
Decisão implica um novo julgamento
A sexta turma do STJ anulou, por 3 votos a 2, a condenação da arquiteta Adriana Villela, no caso que ficou conhecido como "Crime da 113 Sul". O tribunal entendeu que houve cerceamento da defesa porque depoimentos importantes foram apresentados somente no julgamento.
O STJ determinou um novo julgamento. Adriana Villela é acusada de encomendar a morte do pai, o ministro aposentado do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Villela, da esposa dele, Maria Villela, e da funcionária da família, Francisca Nascimento. As mortes aconteceram em 2009, na quadra 113 da Asa Sul, em Brasília.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas