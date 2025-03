Criminosos enganam vítimas e vendem ingressos falsos para os desfiles do Carnaval

O Jornal da Record faz agora um alerta para um golpe que tem sido frequente no Carnaval: a venda de falsos ingressos para camarotes e eventos. As ofertas aparecem em páginas da internet por um preço bem abaixo do mercado. Em um dos casos, o suposto vendedor bloqueou a vítima e desapareceu após receber o pagamento.



