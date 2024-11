Cúpula do G20 começa no Rio de Janeiro com a presença de líderes das maiores economias do mundo

Durante a cúpula do G20, o presidente Lula cumprimentou chefes de estado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, com 82 países signatários. O ministro Wellington Dias coordenou o evento. A Argentina inicialmente hesitou em assinar o pacto global sobre taxação dos super-ricos, mas se juntou à iniciativa. O Brasil firmou um acordo para importar gás natural da Argentina em 2025 e assinou um contrato com o Banco Asiático para investimentos no país.