Daniel Alves é processado pelo Pumas após ser preso em acusação de estupro

O ex-jogador Daniel Alves foi processado pelo Pumas, do México, por quebra de contrato após ser preso acusado de estupro na Espanha. O clube mexicano abriu um processo na corte arbitral do esporte contra o brasileiro e pede uma indenização de cerca de R$ 29 milhões. A audiência está marcada para 25 de março. Daniel Alves foi preso em janeiro de 2023, quando ainda tinha contrato com o Pumas. Ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão. Hoje, cumpre pena em liberdade provisória.



