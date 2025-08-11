Deputados apresentam projetos de lei para proteger crianças da exposição nas redes sociais

Deputados da base governista e da oposição já apresentaram oito Projetos de Lei, somente neste ano, para proteger crianças e adolescentes da exposição nas redes sociais. Diante da repercussão das denúncias, o presidente da Câmara dos Deputados decidiu pautar os projetos sobre o tema em tramitação na Casa. Nas redes sociais, Hugo Motta disse que esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. O advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, saudou Motta pela iniciativa e destacou que o tema é fundamental para a segurança e o futuro das famílias.



