Produtores rurais usam equipamentos agrícolas para bombear água da chuva de casas e comércios no RS

No litoral do Rio Grande do Sul, produtores rurais precisaram usar equipamentos agrícolas para bombear a água da chuva, que invadiu casas e comércios. De acordo com a Prefeitura de Mostardas, choveu mais de 400 milímetros em apenas oito horas. Pelo menos 60 famílias ficaram desalojadas e foram resgatadas pela Defesa Civil.



