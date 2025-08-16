Dias Toffoli anula atos de Sergio Moro contra Vaccari Neto na Lava Jato
Defesa alega que o caso é similar ao do advogado Guilherme Gonçalves, que atuou em campanhas políticas no Paraná e teve as condenações anuladas
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou todos os atos da operação Lava-Jato e do ex-juiz Sergio Moro contra o ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. A defesa alegou que o caso é similar ao do advogado Guilherme Gonçalves, que atuou em campanhas políticas no Paraná e já teve as condenações anuladas. O ministro justificou a decisão por reconhecer que houve conluio entre Moro e o Ministério Público. Moro sempre negou atuação política em ações judiciais.
