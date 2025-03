Dinamarca propõe discutir maior presença militar dos EUA na Groenlândia

O governo dinamarquês propôs discutir maior presença militar dos Estados Unidos na Groenlândia, território que é controlado pela Dinamarca. O ministro das Relações Exteriores do país, Lars Rasmussen, também afirmou que pode trabalhar junto aos Estados Unidos pela segurança da região do Ártico. As declarações acontecem um dia depois do vice-presidente norte-americano visitar uma base militar americana na ilha semiautônoma. J.D. Vance disse que, com as ameaças crescentes da Rússia e da China na região, o território estaria mais seguro sob o comando dos Estados Unidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!