Dino aprova plano de trabalho para dar mais transparência às emendas parlamentares

O Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, aprovou o plano de trabalho elaborado pelo Congresso e pelo governo, para dar mais transparência às Emendas Parlamentares. Dino afirmou que não existem mais impedimentos para a liberação dos recursos, desde que as regras de transparência sejam cumpridas. Em nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que o plano de trabalho vai ser submetido ao plenário do STF.



