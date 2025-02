A segurança pública segue como um dos principais desafios para as autoridades do Rio de Janeiro. Nos últimos dias, vários roubos de carros foram registrados no estado. Um ex-jogador de futebol foi uma das vítimas. É o ex-meio-campo do Botafogo, Márcio Gomes, que foi assalto na porta da casa dele, em Nilópolis, na Baixada Fluminense.