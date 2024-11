Dois frentistas são flagrados aplicando golpe em clientes no Rio de Janeiro

Dois frentistas foram flagrados enganando clientes num posto de combustíveis, no Rio de Janeiro. Eram especialistas em dar golpe em cima de golpe. Primeiro, eles forjavam um superaquecimento nos veículos. Depois, vendiam um aditivo de motor e trocavam as embalagens cheias por vazias, para simular a utilização do produto. Eles ainda cobravam pela falsa mão-de-obra.