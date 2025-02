Donald Trump assina novas ordens executivas sobre deportação de imigrantes ilegais

O presidente Donald Trump assinou, nesta quarta (29), várias novas ordens executivas, cujo efeito é similar ao das medidas provisórias do Brasil. Entre as novidades, está a lei "Laken Riley", que exige a prisão e deportação de imigrantes ilegais que cometeram crimes violentos. O governo estadunidense também retirou uma medida que protegia imigrantes ilegais venezuelanos da deportação, revertendo uma decisão do ex-presidente Joe Biden tomada após a reeleição de Nicolás Maduro.