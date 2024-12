Donald Trump é recepcionado por Emmanuel Macron com honras de chefe de Estado na França

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump foi recebido, neste sábado (7), em Paris, com honras de chefe de Estado. Trump foi aguardado pelo presidente francês Emmanuel Macron em um tapete vermelho do palácio presidencial. Os dois se reuniram com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os líderes da Europa, que apoiam a Ucrânia na guerra contra a invasão russa, temem a possibilidade do republicano retirar a ajuda militar dos Estados Unidos por conta do bom relacionamento que mantém com o presidente russo, Vladimir Putin.