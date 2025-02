Donald Trump recebe Benjamin Netanyahu para discutir futuro da guerra na Faixa de Gaza

Donald Trump assinou um decreto para retirar os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Nesta terça (4), o presidente americano recebeu o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca. No encontro, eles conversaram sobre o apoio americano a Israel, a próxima etapa do cessar-fogo e quem vai administrar a Faixa de Gaza após o fim do conflito.