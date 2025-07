Donald Trump volta a defender Jair Bolsonaro nesta terça (15)

Donald Trump voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente americano disse nesta terça-feira (15) na Casa Branca que não é próximo do brasileiro, mas acredita que Bolsonaro é alvo de caça às bruxas no Supremo Tribunal Federal. Trump ainda foi questionado sobre qual a justificativa para impor tarifas ao Brasil, sendo que os Estados Unidos têm superávit comercial nessa relação e afirmou que fez porque é o único que pode fazer. Horas depois da Rússia classificar o ultimato de Donald Trump como "sério" e pedir um tempo para pensar, o presidente americano reiterou que Moscou tem 50 dias para encerrar os ataques contra a Ucrânia. Caso contrário, vai impor novas tarifas e sanções aos russos.



