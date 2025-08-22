Donos da Camisaria Colombo são alvo de operação contra fraude em São Paulo

A descoberta de uma falha no sistema bancário causou o prejuízo de R$ 21 milhões. Uma empresa de gerenciamento financeiro é apontada pela polícia como a principal operadora do esquema. Três investigados foram presos e um ainda está foragido. Segundo a investigação, os donos de uma tradicional empresa têxtil de São Paulo participavam da fraude. Policiais da delegacia de crimes cibernéticos cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão na capital paulista. Os principais alvos da operação foram os empresários Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf. Os irmãos são donos de uma tradicional empresa têxtil e de varejo de São Paulo, a rede Colombo. Álvaro foi preso. Paulo está foragido. De acordo com a investigação, eles sabiam do esquema fraudulento. A polícia identificou que uma empresa de pagamentos usou uma falha no sistema bancário para realizar transações sem que o dinheiro fosse debitado da conta da empresa têxtil. Assim a rede de confecção movimentou R$ 21 milhões, tendo como saldo R$ 5 milhões.



