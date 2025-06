Drone de membro do PCC é usado para monitorar movimentações da polícia em Diadema, na Grande SP

Uma investigação policial descobriu que um drone era usado para fazer o monitoramento do tráfico de drogas e da movimentação de viaturas em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia o operador do drone é um importante criminoso do PCC na cidade e responsável também por abastecer os bailes funk com bebidas roubadas.



