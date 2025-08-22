Duas explosões próximas a base aérea na Colômbia deixam ao menos seis mortos

Na Colômbia, duas explosões próximas uma base aérea de Cáli deixaram ao menos seis mortos. As autoridades tratam o caso como atentado terrorista. Entre os mortos está uma criança de nove anos. Dezenas de pessoas estão feridas. Relatos indicam que um caminhão com explosivos foi abandonado em frente à uma das entradas da base militar. Ninguém foi preso. A polícia suspeita que os mandantes são de um grupo dissidente das FARC.



