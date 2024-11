Economistas avaliam que pacote de corte de gastos tem pontos positivos, mas comunicação foi confusa

Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record avaliam que as medidas anunciadas pelo governo federal têm ações corretas que mexem em pontos sensíveis dos gastos públicos. No entanto, eles dizem também que misturar o anúncio desses cortes com o da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil foi o que fez o mercado financeiro ficar tenso. O impacto das medidas para equilibrar as contas públicas é estimado em pouco mais de R$ 70 bilhões em 2025 e 2026. Entre 2025 e 2030, o objetivo é poupar R$ 327 bilhões.