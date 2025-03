Ednaldo Rodrigues é reeleito presidente da CBF, por unanimidade, até 2030

Com candidatura única, Ednaldo Rodrigues foi reeleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol por unanimidade até 2030. No cargo desde 2021, ele terá como foco neste novo mandato a inclusão e a luta contra a discriminação. O combate ao racismo também foi uma das mudanças propostas e aprovadas pela CBF para o Campeonato Brasileiro.



