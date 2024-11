Eduardo Pimentel vence eleições em Curitiba (PR), e Sebastião Melo é reeleito em Porto Alegre (RS)

Na região Sul, eleitores de duas capitais voltaram às urnas: em Curitiba (PR) venceu Eduardo Pimentel, e em Porto Alegre (RS), o prefeito Sebastião Melo foi reeleito. O prefeito reeleito de Porto Alegre começou o dia com uma entrevista na rádio Guaíba. Sebastião melo, do MDB, venceu Maria do Rosário, do PT, com 61,53% dos votos. Em Curitiba, o primeiro compromisso do prefeito eleito foi visitar famílias beneficiadas com moradias populares. Eduardo Pimentel destacou o projeto para construção de 20 mil casas nos próximos quatro anos.