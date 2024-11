Eleições nos EUA: mais de 60 milhões de eleitores já depositaram os votos

A cinco dias do final da votação, mais de 60 milhões de eleitores já votaram nos Estados Unidos. Donald Trump e Kamala Harris percorrem estados decisivos e usam declarações dos adversários para conquistar os indecisos. Em provocação a fala de Joe Biden, Donald Trump vestiu um colete de lixeiro e subiu em um caminhão para chegar a um comício em Wisconsin nesta quarta (30). Kamala Harris conversou com jornalistas e teve que lidar com a gafe de Biden, que chamou os eleitores de Trump de lixo.