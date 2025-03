Eleitores da Groenlândia vão às urnas em meio à proposta de Trump para assumir o controle da ilha

Eleitores da Groenlândia foram às urnas hoje para escolher os 31 representantes do Parlamento. A eleição acontece em meio às discussões sobre a proposta do presidente Donald Trump para que os Estados Unidos assumam o controle da ilha para a exploração de minérios. Os principais partidos apoiam a independência da Groenlândia em relação à Dinamarca. O resultado das eleições deve ser divulgado na quarta (12).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!