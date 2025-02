Elon Musk sugere que governo de Joe Biden financiou a eleição de Lula contra Bolsonaro em 2022

Em uma rede social, Elon Musk sugeriu que o governo do democrata Joe Biden financiou a eleição de Lula contra Jair Bolsonaro, em 2022. Foi na resposta a uma postagem do senador republicano Mike Lee. Musk citou verbas enviadas pelos Estados Unidos para financiar projetos no Brasil por meio do programa Usaid, que foi extinto pelo presidente Trump. O governo brasileiro não comentou.



