Em carta, governo rebate críticas feitas pela ‘The Economist’ à política externa de Lula

O governo brasileiro enviou uma carta à revista britânica The Economist para responder as críticas feitas à política externa do presidente Lula. O documento foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O chanceler afirmou que o presidente Lula defende os quatro pilares essenciais à humanidade: democracia, sustentabilidade, paz e multilateralismo e ainda destacou o papel do Brasil como presidente do G20 e que Lula é um coerente defensor do direito internacional e da resolução de disputas por meio da diplomacia. A resposta foi uma reação às críticas da revista à posição brasileira no conflito entre Israel e Irã.



