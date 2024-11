A cada três horas, um médico é vítima de violência durante o trabalho no país. São casos de injúria, ameaça e agressões físicas. São Paulo é o estado que registra o maior número de ocorrências. Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro aparecem em seguida no ranking, com os maiores números de registros. Quase metade aconteceu dentro de hospitais.