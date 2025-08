Em resposta a Rússia, Trump ordena reposicionamento de submarinos nucleares em ‘regiões apropriadas’

Depois de provocações da Rússia, o presidente americano Donald Trump ordenou que dois submarinos nucleares fossem posicionados no que chamou de "regiões apropriadas". A declaração sinaliza uma possível proximidade ao território russo. A decisão de Trump foi uma resposta às declarações do ex-presidente russo, Dmitri Medvedev. O aliado de Vladimir Putin afirmou que o ultimato do republicano para o fim dos confrontos na Ucrânia é um passo rumo à guerra.



